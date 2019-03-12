Ваучер вместо билета: разрешение на продажу могут узаконить

Пассажирам могут на законодательном уровне разрешить продавать ваучеры, полученные за неиспользованные из-за COVID-19 авиабилеты. С такой инициативой выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, сообщают «Вести:Приморье».

Обращение ваучера, полученного за неиспользованные билеты, станет еще одной возможностью для клиентов авиакомпаний вернуть деньги, подчеркнул Артемьев во время онлайн-брифинга Ассоциации европейского бизнеса. Это сделает подход к решению данной проблемы более гибким по отношению к пострадавшим - как гражданам, так и авиакомпаниям, отмечает «РГ».

"Я думаю, что все же будет принят такой подход, когда мы все, кто заплатил за билеты, должны будем получить ваучеры и лететь за них по другим билетам. Мы сейчас будем настаивать на том, чтобы этот ваучер имел обращение, и я мог его продать в установленном порядке и таким образом получить деньги назад", - сообщил глава ведомства.

Сейчас предусмотрены варианты получения денег при возврате неиспользованных авиабилетов в случаях экстренных ситуаций. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. К примеру, когда человек уже точно не полетит, когда для него возврат денег - единственная возможность поддержать жизнедеятельность своей семьи.

Артемьев подчеркнул, что ФАС всегда выступала за то, чтобы люди могли получить деньги, и будет отстаивать свою позицию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]