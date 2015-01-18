Ваучеры вместо денег предложили туристам и пассажирам

Российские туроператоры и транспортные компании смогут выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег, если поездка отменилась из-за коронавируса. Законопроект кабмина прошел первое чтение. Доплату с граждан требовать нельзя, заявили в Госдуме, сообщают «Вести:Приморье».

Согласно поправкам, решение об этом сможет принять правительство РФ. Если это произойдет, туристам можно будет не возвращать уплаченные ими деньги, но только при условии предоставления им равнозначной путевки. Если же турист до окончания периода действия ваучера им не воспользуется, то договор с туркомпанией расторгается. В таком случае туроператор будет обязан возвратить уплаченные туристом деньги в течение десяти дней с даты истечения срока действия обязательства. Предстоит также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами, поясняет «РГ».

Ваучер, как объяснили в ГД, предполагает сохранение первоначальных условий тура, он закрепляет за туристом ту сумму, которую он уже заплатил.

- При этом с человека не могут требовать доплаты за этот продукт, - отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. - Но если человек по тем или иным причинам этим продуктом не воспользуется, ему возвращаются не просто средства, они возвращаются еще и с процентами, как будто эти деньги лежали в банке.

Он уточнил, что речь идет о 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ на дату принятия постановления.

Таким образом, будет соблюдет баланс помощи компаниям и гражданам, считает депутат.

Что касается воздушной, водной или железнодорожной перевозки пассажира, то перевозчики смогут отказаться от исполнения договора и возместить плату за проезд в порядке и сроки, установленные правительством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]