Туристам предложат вариант перенесения несостоявшихся из-за пандемии туров

Туроператоры смогут выполнить свои обязательства перед туристами при возможности перенесения туров, несостоявшихся из-за пандемии, на более поздний срок.

Об этом заявили в Ростуризме, комментируя принятый Госдумой 21 мая во втором чтении законопроект о мерах по обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, сообщают «Вести:Приморье».

Единовременные требования о выплатах туристам компенсаций приведут к банкротствам туркомпаний, отметили в Ростуризме.

"На данный момент люди физически не могут поехать в запланированные туры, потому что мировой туризм остановлен, а сроки запуска туристических направлений не определены. Предоплаты, которые внесли туристы по акциям раннего бронирования, по большей части уже распределены по цепочке контрагентов (гостиниц и авиакомпаний), поэтому в большинстве случаев вернуть деньги обратно туристам невозможно", - отметили в ведомстве.

Как пояснили в Ростуризме, по законопроекту правительство России может установить срок, в течение которого туроператоры должны будут выполнить свои обязательства перед клиентами. "Если законопроект вступит в силу, это позволит отрасли пережить полную остановку мирового туризма, и продолжить выполнять свои обязательства перед туристами в части организации отдыха", - отметили в Ростуризме.

Госдума 21 мая приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции".

Законопроект, в том числе предполагает, что условия исполнения, изменения или расторжения договора о реализации турпродукта, заключенного по 31 марта 2020 года, сможет устанавливать правительство России на 2020-2021 годы. То есть могут быть изменены основания, порядок, сроки и условия возврата туристам денег, уплаченных за турпродукт. Также может быть установлена возможность предоставления равнозначного турпродукта, но в иные сроки, отмечает «РГ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]