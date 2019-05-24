В Ростуризме назвали сроки выхода туротрасли из кризиса

Российская туристическая отрасль может восстановиться после пандемии коронавируса к весне 2021 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Туризм может восстановиться раньше, чем к концу 2021 года, а именно уже к весне 2021 года. Более того, мы предлагаем отельерам и туроператорам вместе с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года", - заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Туроператоры смогут предложить россиянам для отдыха интересные локации в России, отметила она. При этом те, кто планировали отпуск в первой половине 2020 года, но не смогли отдохнуть из-за карантинных ограничений, смогут отправиться в путешествие осенью, сказала руководитель Ростуризма.

Восстановление туристической отрасли начнется с внутреннего туризма. Полноценный летний турсезон в этом году начнется 1 июля. Как сообщила ранее Догузова, принимать туристов из российских регионов к этому времени будут готовы 67 субъектов РФ.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]