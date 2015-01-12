Экономист рассказал, какие товары подорожают к весне 2021 года

К весне 2021 года в России из-за роста инфляции подорожают бытовая техника и автомобили. Такое мнение в беседе с ura.ru высказал финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин, сообщают «Вести:Приморье».

«К весне следующего года подорожают импортные товары: бытовая техника, автомобили», — рассказал Калугин. Также могут вырасти цены на импортное сырье. Предприниматели будут повышать цены, чтобы снизить свои экономические потери.

Экономист связывает весеннее подорожание товаров с увеличением темпов инфляции. «Весной инфляция выйдет за прогнозы в 4%», — считает Калугин. По его словам, цены вырастут и из-за резкого подорожания доллара.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]