Рост цен: эксперт рассказал о подорожании продуктов питания

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, до конца 2020 года стоит ожидать подорожания многих продуктов питания, сообщают «Вести:Приморье». Об этом в беседе с ura.ru предупредил экономист Константин Селянин.

Собеседник уточнил, что в ближайшее время россиянам стоит ждать роста цен на многие продукты из-за ситуации на зерновом рынке. «Пшеница — продукт, на который существуют мировые цены, зерновые биржи. Россия является крупнейшим экспортером. В связи с коронавирусом, неурожаем в некоторых странах, выросли цены на пшеницу на 25-30% с начала года. Это все будет перенесено на наших производителей и покупателей», — ожидает Селянин.

При этом большого роста цен на медицинские маски и антисептики, который наблюдался в начале пандемии, теперь, скорее всего, не будет. «[Подорожание] произойдет, но не в таком объеме, как весной. Тогда был беспрецедентный дефицит. Сейчас все подготовились, всего навыпускали. Но насколько долго этого хватит — вопрос открытый», — сказал экономист. Также собеседник не ожидает сильного подорожания лекарств, поскольку их цены регулирует государство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]