Эксперты рассказали, как вырастут цены по продукты питания (таблица)

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Известия».

В Аналитическом центре при правительстве составили прогноз стоимости потребительских товаров до конца года. Среди причин эксперты назвали подорожание сырья, запуск систем прослеживаемости животноводческих товаров, а также увеличение НДС для пальмового масла и сокращение площади под посевы гречихи.

С 1 ноября 2019 года ее включили в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий». А с 1 июня 2020 года введут и цифровую маркировку этого товара, что может создать повышенную нагрузку на производителей, пояснила замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина.

производители молока вынуждены поднимать цены, так как ежегодно растет себестоимость сырья — из-за валютной составляющей, высоких процентных ставок по кредитам и необходимости закупать скот за рубежом.

Цены на мясо в рознице в большей степени определяются балансом спроса и предложения, отметил в беседе с «Известиями» глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Лишь говядина в среднем по году может подорожать на 5% из-за того, что поголовье скота по-прежнему сокращается.

В Аналитическом центре при правительстве, в 2020 году цены на продукты, в состав которых входит пальмовое масло, вырастут на 5–7%, так как за последние полгода биржевые цены на пальмовое масло в мире выросли на 40%. Плюс к этому с 1 октября прошлого года в России НДС на пальмовое масло был повышен с 10 до 20%.

В 2020 году стоит ждать и подорожания гречневой крупы — на 5–6%. Виной тому станет сокращение посевов гречихи.

Себестоимость продукции может вырасти в том числе из-за подорожания топлива и коммунальных услуг, различных мер госрегулирования, действия дублирующих систем прослеживаемости, а также недостатков в оценивании величины посевных площадей, отметил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]