Молоко, кисломолочка и мороженое стали более застрахованными от подделки





С 1 ноября молоко, кисломолочная продукция и мороженое подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации. Будучи внесенной в систему «Меркурий», передвижение молочной продукции станет более «прозрачным», — сообщили «Вестям: Приморье» в Россельхознадзоре.

Согласно приказам Министерства сельского хозяйства с 1 ноября 2019 года оформление ветеринарных сертификатов становится обязательным на молоко питьевое (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное и другое молоко, изготовленное промышленным способом и упакованное в потребительскую упаковку); кисломолочную продукцию, изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую упаковку, выработанная из молока, прошедшего термообработку, в том числе творог и молодые сыры любой жирности); мороженое.

При производстве, транспортировке и реализации указанной выше продукции будут использоваться электронные ветеринарные сертификаты.

Таким образом, 1 ноября завершается процесс включения перечня животноводческой продукции в систему электронной ветеринарной сертификации (ЭВС).

По данным Министерства сельского хозяйства, суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями в России достигает 44,4 тыс. тонн, что в пересчете на год составляет 16,2 млн тонн. По приблизительным оценкам, в стране ежегодно производится порядка 5,5 млн тонн переработанного питьевого молока, 3,5 млн тонн кисломолочных продуктов и 400 тыс. тонн мороженого. Молочная продукция также входит в десятку основных товарных позиций, экспортируемых за рубеж. Кроме того, широкий спектр молочных товаров входит в рацион детского питания и активно поставляется в учреждения социальной сферы.

При этом на молочный сектор приходится значительная доля фальсификата. По данным Россельхознадзора, в прошлом году каждый пятый молочный товар на российском прилавке мог оказаться несоответствующим критериям качества.

Эффективным способом решения этой проблемы является включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации. Система «Меркурий» позволяет выявлять подозрительные операции и принимать меры в случае подтверждения незаконной деятельности.

Мониторинговые группы Россельхознадзора во всех регионах России на постоянной основе анализируют информацию, поступающую в систему. Благодаря их работе почти ежедневно вычисляются недобросовестные производители и различные схемы незаконной реализации продукции. Уже выявлены сотни фантомных фирм. Небезопасные и некачественные товары изымаются из оборота.

ЭВС также способствует повышению качества и безопасности продукции, закупаемой для бюджетных учреждений, таких как детские сады, больницы, школы и многие другие.

Уже сейчас можно говорить о снижении доли фальсифицированной молочной продукции на российском рынке на 4%. Об этом свидетельствуют результаты лабораторных исследований, проводимых Россельхознадзором. Для сравнения, за 9 месяцев 2018 года из 12 194 проб исследуемого молока и молочной продукции несоответствующими критериям качества оказались 2 647 проб – 21,7%. За аналогичный период 2019 года из 12 513 проб молока и молочной продукции фальсифицированными были признаны 2 214 проб, что составляет 17,6%. Постепенно снижается процент некачественного меда и рыбной продукции.

За октябрь этого года на весь спектр животноводческой продукции в системе «Меркурий» оформлено 226,8 млн электронных ветеринарных сертификатов, из них на готовую молочную продукцию - 57,9 млн документов (26%). По прогнозу после запуска системы в полном объеме на готовую молочную продукцию будет оформляться около 40% всех электронных сертификатов.

В оформлении сертификатов принимает участие около 21 тысячи хозяйствующих субъектов, из которых 7 тыс. молокопереработчики.

Оснований для беспокойства относительно роста цен или перебоев с поставками продукции нет. Электронная сертификация стала обязательной 16 месяцев назад. В ФГИС «Меркурий» больше года работают производители мясной и рыбной продукции, товары которых также состоят из различных компонентов и проходят разные этапы переработки. И перебоев в торговле, как и повышения цен, именно из-за внедрения ЭВС, не произошло.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]