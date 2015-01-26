Граждан предупредили, что изменится с 13 февраля с молочными продуктами

Высушенное, а потом разбавленное водой молоко, долгое время называлось молочным напитком. Теперь, с 13 февраля, оно возвращается в разряд настоящей молочной продукции, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет «РГ».

Закрепленные к нему требования техрегламента ЕАЭС почти ничем не отличаются от требований к обычному питьевому молоку. Разве что для восстановленного молока характерен легкий привкус кипячения. Допускается сладковатый привкус и недостаточно выраженный вкус и запах. Изменения позволят добросовестным производителям восстановленного молока идентифицировать его, фасовать в потребительскую упаковку и продавать как восстановленное молоко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]