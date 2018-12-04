Выявлен очередной фальсификат молока

Производителю из Кемеровской области выдано предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции за выявленную фальсификацию

При проведении исследований проб от партии молока питьевого ультрапастеризованного, произведенного в Кемеровской области, Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора выявила признаки фальсификации, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исследование показало, что пробы от партии молока с массовой долей жирности 3,2% содержат сухое молоко, не заявленное производителем в составе, а также растительные масла и жиры на растительной основе

Эти выявления являются признаками фальсификации продукции и нарушают требования технических регламентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]