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В продукции производителя из Фокино выявлен фальсификат

В продукции производителя из Фокино выявлен фальсификат

Фото: pixabay.com

При проведении исследований, отобранных от кисломолочной продукции производителя из Фокино, специалисты Россельхознадзора выявили признаки фальсификации.

Исследование проведено в рамках государственного задания по обеспечению безопасности пищевой продукции. Пробы отобраны государственным инспектором территориального Управления Россельхознадзора в одном из магазинов Находки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате лабораторных исследований в твороге и кефире «Рудневский» с массовой долей жирности 9% и 2,5% соответственно, биопродукте кисломолочном «Бифиряженка» с массовой долей жирности 2,5%, ккисломолочном продукте «Бифифрут» с массовой долей жирности 2,5% – обнаружено не заявленное производителем в составах сухое молоко.

Это является признаком фальсификации продукции и нарушает требования технических регламентов.

Напомним, продукция с содержанием сухого молока в составе обязательно должна быть промаркирована соответствующим образом.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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