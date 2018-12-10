В продукции производителя из Фокино выявлен фальсификат
При проведении исследований, отобранных от кисломолочной продукции производителя из Фокино, специалисты Россельхознадзора выявили признаки фальсификации.
Исследование проведено в рамках государственного задания по обеспечению безопасности пищевой продукции. Пробы отобраны государственным инспектором территориального Управления Россельхознадзора в одном из магазинов Находки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В результате лабораторных исследований в твороге и кефире «Рудневский» с массовой долей жирности 9% и 2,5% соответственно, биопродукте кисломолочном «Бифиряженка» с массовой долей жирности 2,5%, ккисломолочном продукте «Бифифрут» с массовой долей жирности 2,5% – обнаружено не заявленное производителем в составах сухое молоко.
Это является признаком фальсификации продукции и нарушает требования технических регламентов.
Напомним, продукция с содержанием сухого молока в составе обязательно должна быть промаркирована соответствующим образом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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