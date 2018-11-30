В известном сыре обнаружили кишечную палочку





При проведении исследований проб от партии сыра «Леаус» производителя из Барнаула Алтайского края ИП Яковенко А.В. специалисты Россельхознадзора выявили бактерии группы кишечной палочки, — передают «Вести: Приморье».

Исследование проводилось в рамках государственного задания по обеспечению безопасности пищевой продукции.

В результате лабораторных исследований в сыре с массовой доли жирности 50% обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что нарушает требования Технических регламентов таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории напоминают, что употребление такой продукции может вызвать пищевые отравления, поскольку она не подвергается дополнительной термической обработке.

Превышение по этому нормативному показателю чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортировки и реализации продукции.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технического регламента, в адрес производителя и по месту отбора проб направлены информационные письма об изъятии из оборота небезопасной продукции. Также производитель проинформирован о необходимости принятия мер для повышения уровня контроля за чистотой на производстве.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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