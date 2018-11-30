Приморский Россельхознадзор отозвал партию опасной сгущенки





Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора при проведении исследований проб от партии молока цельного сгущенного с сахаром с массовой долей жирности 8,5% производителя из Орловской области АО «Верховский молочно-консервный завод» выявила серьезные нарушения.

Пробы продукции были отобраны государственным инспектором Управления Россельхознадзора в торговой точке одного из сел Анучинского района.

В результате лабораторных исследований в сгущенном молоке обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности, что нарушает требования Технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции».

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории напоминают, что употребление такой продукции может вызвать пищевые отравления, поскольку она не подвергается дополнительной термической обработке.

Выявление кишечной палочки в продукции чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортировки и реализации продукции. Повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует также о его возможной порче.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технического регламента, в адрес производителя направлено предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции, также производитель проинформирован о необходимости изъятия из оборота небезопасной продукции.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]