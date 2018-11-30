Кишечную палочку обнаружили в йогуртах известной марки





Мало полезных бактерий, много кишечной палочки — йогурт известной марки оказался небезопасным для здоровья, — сообщают «Вести: Приморье» по информации Россельхознадзора.

При проведении исследований по обращению одной из оптовых компаний Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора выявила бактерии группы кишечной палочки в известной марке йогуртов производителя из Московской области.

Сначала в результате лабораторных исследований в йогуртах с различными добавками было выявлено снижение содержания молочнокислых бактерий. Как отмечают специалисты лаборатории, снижение этого показателя говорит не только о невысоком качестве и пользе продукта, но и может указывать на содержание в йогуртах другой микрофлоры или антибиотиков, которые подавляют молочнокислые организмы.

После проведения еще одной серии исследований в йогуртах трех видов выявлены бактерии группы кишечной палочки, что нарушает требования Технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции».

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории отмечают, что употребление такой продукции может вызвать пищевые отравления, поскольку она не подвергается дополнительной термической обработке.

Превышение по этому нормативному показателю чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортировки и реализации продукции.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технического регламента, в адрес производителя направлено информационное письмо об изъятии из оборота небезопасной продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]