Приморских сирот поили фальсификатом молока





Фальсифицированное молоко из Подмосковья обнаружили в приюте Владивостока, — сообщают «Вести: Приморье» по данным Россельхознадзора.

При проведении исследований проб от партии молока питьевого ультрапастеризованного, произведенного ООО «Молоком» из города Королев Московской области, Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора выявила признаки фальсификации.

Исследование проведено в рамках государственного задания по обеспечению безопасности пищевой продукции. Пробы от партии молока с массовой долей жирности 3,2% отобраны государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в одном из социальных учреждений для детей-сирот во Владивостоке.

В результате лабораторных исследований в продукции производителя ООО «Молоком» обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе – бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.

Эти выявления являются признаками фальсификации продукции и нарушают требования технических регламентов «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции».

Отметим, самой ценной и дорогой фракцией молока является молочный жир. В нем сосредоточены ценные вещества, часть из которых уникальны, и встречаются только в молочном жире.

Некоторые производители идут на фальсификацию продукции для удешевления стоимости и уменьшения собственных издержек, добавляя при изготовлении молока растительные масла и жиры на растительной основе.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в адрес владельца продукции и производителя молока направлены информационные письма о необходимости изъять из оборота некачественную продукцию.

Кроме того, информационное письмо с результатами исследований было направлено в Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям для принятия в отношении производителя мер в пределах компетенции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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