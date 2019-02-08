Поддельным «сливочным» сыром торговали в магазинах Уссурийска
Растительные масла и жиры обнаружили в сливочном сыре производителя ООО «Сырная долина» из Курской области. Кроме того, в сыре обнаружены и кишечные палочки, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
Исследование проводилось в рамках государственного задания по обеспечению безопасности пищевой продукции.
Протоколом лабораторных испытаний в сыре подтверждено наличие растительных масел и жиров на растительной основе (стигмастерина, кампестирина и бета-ситостерина), что является признаком фальсификации продукции и нарушает требования технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».
Специалисты напоминают, что введение фальсифицирующих заменителей сказывается не только на потребительских свойствах продукта, но и на его способности к сохранности при длительном хранении.
Кроме того, в ходе лабораторных исследований в пробе сыра сливочного обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Превышение нормативного показателя чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции.
Однако одной из возможных причин выявленного нарушения могло стать несоблюдение необходимых санитарных норм при фасовке продукта непосредственно в торговой точке Уссурийска, где были отобраны пробы продукции.
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в адрес производителя будет направлено предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
21.09.2019 Москвичи накормили Приморье «сливочным» маслом из растительных жиров и сухого молока
-
08.02.2019 Опасным сыром торговали на крупном рынке Приморья
-
13.06.2019 Кишечная палочка найдена в сыре производителя из Владивостока
-
02.08.2019 В Приморье фирма-фантом производила фальсифицированные продукты
-
18.07.2019 В молочке из Партизанского района выявлена кишечная палочка
-
05.07.2019 В одном из соцучреждений Приморья выявлено фальсифицированное сухое молоко
Добавить комментарий