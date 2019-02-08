Поддельным «сливочным» сыром  торговали в магазинах Уссурийска 





Растительные масла и жиры обнаружили в сливочном сыре производителя ООО «Сырная долина» из Курской области. Кроме того, в сыре обнаружены и кишечные палочки, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Исследование проводилось в рамках государственного задания по обеспечению безопасности пищевой продукции.

Протоколом лабораторных испытаний в сыре подтверждено наличие растительных масел и жиров на растительной основе (стигмастерина, кампестирина и бета-ситостерина), что является признаком фальсификации продукции и нарушает требования технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

Специалисты напоминают, что введение фальсифицирующих заменителей сказывается не только на потребительских свойствах продукта, но и на его способности к сохранности при длительном хранении.

Кроме того, в ходе лабораторных исследований в пробе сыра сливочного обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Превышение нормативного показателя чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции.

Однако одной из возможных причин выявленного нарушения могло стать несоблюдение необходимых санитарных норм при фасовке продукта непосредственно в торговой точке Уссурийска, где были отобраны пробы продукции.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в адрес производителя будет направлено предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru