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В магазине Уссурийска обнаружили творожную пасту со страшным сюрпризом

В магазине Уссурийска обнаружили творожную пасту со страшным сюрпризом

Фото: pixabay.com

Лабораторией Россельхознадзора выявлены бактерии группы кишечной палочки в альбуминно-творожной пасте производителя из Биробиджана, сообщает "Вести: Приморье".

Специалисты Управления Россельхознадзора обнаружили в одном из магазинов Уссурийска творожную пасту производителя ООО «Бипико сыр» из Биробиджана с признаками присутствия бактерии группы кишечной палочки.

Пробы отобраны государственным инспектором в рамках выполнения государственного задания по обеспечению безопасности пищевой продукции.

В результате лабораторных исследований в альбуминно-творожной пасте с наполнителем «Брусника» обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что нарушает требования Технических регламентов, отметили в пресс-службе ведомства.

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории напоминают, что употребление такой продукции может вызвать пищевые отравления, поскольку она не подвергается дополнительной термической обработке.

Чаще всего обнаружение бактерий говорит о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортировки и реализации продукции.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по данному факту в адрес производителя направлено предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции, также производитель проинформирован о необходимости принять меры в отношении небезопасной продукции. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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