Москвичи накормили Приморье «сливочным» маслом из растительных жиров и сухого молока





Проверка в нескольких городах Приморья сливочного масла из Московской области показала наличие в нем растительных жиров и сухого молока, что является фальсификатом, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области продолжаются проверки предприятий розничной торговли, а также предприятий, осуществляющих производство, переработку, хранение и реализацию молока и молочных продуктов. В результате проверок в торговых точках Владивостока и Находки выявлено фальсифицированное растительными жирами сливочное масло, произведенное в Московской области.

Протоколами испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора подтверждено наличие в сливочном масле «традиционное» высшего сорта с массовой долей жира 82,5% растительных масел и жиров на растительной основе (стигмастерина, бета-ситостерина, кампестерина), а также несоответствия по жирно-кислотному составу. В масле сливочном этого производителя, отобранном в магазине Владивостока, также подтверждено наличие сухого молока, не заявленного производителем в составе продукции, что является признаком фальсификации.

Специалисты напоминают: сливочное масло относится к продуктам, в основе которых должен быть только молочный жир.

Введение фальсифицирующих заменителей сказывается не только на потребительских свойствах продукта, но и на его способности к сохранности при длительном хранении.

Выявленная продукция изъята из реализации и будет уничтожена в установленном законом порядке.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в адрес производителя будет направлено предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]