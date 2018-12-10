Фальсификат молока поступил в Приморье

В лаборатории подтвердили присутствие в данном продукте сухого молока, бета-ситостерина, кампестерина и стигмастерина, что свидетельствует о наличии растительных масел и жиров на растительной основе.

В адрес производителя направлено требование принять меры по изъятию из оборота некачественной продукции.

Информация о выявлении также направлена в территориальное Управление Россельхознадзора по месту нахождения производителя для принятия мер в рамках компетенции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]