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Фальсификат молока поступил в Приморье

Фальсификат молока поступил в Приморье

Фото: milkua.info

В лаборатории подтвердили присутствие в данном продукте сухого молока, бета-ситостерина, кампестерина и стигмастерина, что свидетельствует о наличии растительных масел и жиров на растительной основе.

В адрес производителя направлено требование принять меры по изъятию из оборота некачественной продукции.

Информация о выявлении также направлена в территориальное Управление Россельхознадзора по месту нахождения производителя для принятия мер в рамках компетенции. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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