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Обманули доверие: "ЭкоМилк" добавляет растительное масло в сметану

Обманули доверие: "ЭкоМилк" добавляет растительное масло в сметану

Фото: okeydostavka.ru


Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора при исследовании проб от партии сметаны производителя ООО «Новосибирский молочный комбинат» из Новосибирска выявила признаки фальсификации, - передают "Вести: Приморье" по информации ведомства.  

Пробы отобраны государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в одной из торговых точек Находки в рамках проведения внеплановых проверок по поручению Правительства в отношении производителей и переработчиков молочной продукции.

 В результате лабораторных исследований в пробах, отобранных от сметаны «Сливочная» с массовой долей жира 20%, выявлено наличие растительных масел и жиров на растительной основе (стигмастерина, бета-ситостерина, кампестерина).

 Специалисты напоминают: сметана относится к продуктам, в основе которых должен быть только молочный жир.

Введение фальсифицирующих заменителей сказывается не только на потребительских свойствах продукта, но и на его способности сохранять свои свойства при длительном хранении.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в адрес производителя и по месту отбора проб направлены информационные письма об изъятии некачественной продукции из оборота.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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