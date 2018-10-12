Опасные бактерии выявили в фарше, покупаемом приморцами
Специалисты лаборатории Россельхознадзора выявили выявлены опасные бактерии листерии в партии свиного замороженного фарша, произведенного в Белгородской области, сообщает "Вести: Приморье".
Проведены исследования проб от партии полуфабриката – фарша , произведенного ООО «МПЗ Агро-Белогорье». Пробы были отобраны государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в Находке, отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.
Листерия – возбудитель опасного для человека заболевания листериоза. Листерии считаются особо опасными, так как способны выжить при низкой температуре. В данном случае бактерии обнаружены именно в замороженной продукции.
Для снижения риска инфицирования листериозом необходимо подвергать пищу тщательной термической обработке.
Подобные выявления свидетельствуют о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о несоблюдении необходимых санитарных норм на мясоперерабатывающем предприятии.
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям, в адрес производителя направлено предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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