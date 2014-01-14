«Мир продуктов» из Владивостока включил в ассортимент сальмонеллу
Фарш с сальмонеллой владивостокского производителя обнаружили сотрудники Россельхознадзора, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.
Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора проведены исследования проб от партии полуфабриката – фарша для куриных котлет замороженного производителя из Владивостока ООО «Мир Продуктов». В фарше выявлены опасные бактерии сальмонеллы.
Пробы были отобраны государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в Партизанском городском округе. Исследование проведено в рамках государственной работы по обеспечению безопасности пищевой продукции.
Отметим, сальмонеллы хорошо сохраняются в фарше и способны в нем активно размножаться. Мясо и мясной фарш, содержащие сальмонеллы, некоторое время не изменяют внешнего вида и вкусовых свойств. Сальмонеллы сохраняются даже в замороженной продукции. Губительно действует на бактерии только тщательная термическая обработка.
Бактерия может вызывать инфекционное заболевание пищеварительной системы, сопровождающееся выраженной интоксикацией.
Подобные выявления свидетельствуют о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о несоблюдении необходимых санитарных норм на мясоперерабатывающем предприятии.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в адрес производителя ООО «Мир Продуктов» направлено предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции. Кроме того, производителю направлено информационное письмо о необходимости изъятия из оборота небезопасной продукции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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