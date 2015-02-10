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«Мясокомбинат Находкинский» накажут за фальсификат

«Мясокомбинат Находкинский» накажут за фальсификат

Фото: Новости Находки

В рамках государственной работы по обеспечению безопасности пищевой продукции специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора проверили качество фарша из говядины ОАО «Мясокомбинат Находкинский». В результате лабораторных испытаний в фарше выявлена фальсификация по видовому составу.
 
Отбор проб произвел государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в торговом центре Уссурийска.
 
Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Приморском краю и Сахалинской области, проведенные лабораторией исследования показали, что в фарше из говядины присутствуют не заявленные производителем ДНК курицы и ДНК свиньи.
 
Наличие не заявленной производителем ДНК говорит о замене части мяса более дешевым сырьем, что является свидетельством фальсификации продукции.
 
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
 
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в адрес производителя будет направлено предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.
 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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