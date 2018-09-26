Авось, не заметят: приморский производитель «разбавлял» мясо в сосисках





Компанию «Велес» уличили в махинациях: вместо свинины и говядины производитель использовал более дешевые компоненты, — сообщили «Вестям: Приморье» в Россельхознадзоре.

В рамках государственной работы по обеспечению безопасности пищевой продукции специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели исследования проб, отобранных от сосисок молочных и мясного фарша «Домашний» приморского производителя ООО «Велес-М». В результате лабораторных испытаний в продукции выявлены нарушения и фальсификация по видовому составу.

Отбор проб произведен государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на производстве.

Проведенные лабораторией исследования показали, что в продукции ООО «Велес-М» присутствует ДНК, не заявленная производителем на маркировке: в сосисках двух видов выявлена ДНК сои, а в фарше – ДНК курицы. Это является свидетельством фальсификации продукции.

Согласно действующему ГОСТу в состав сосисок и фарша «Домашний» могут входить только свинина и говядина. Однако некоторые производители для снижения себестоимости продукции добавляют в нее растительные добавки или курицу.

Кроме того, в результате лабораторных испытаний в фарше, сосисках «Классические» и «Молочные» обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а также превышение общего уровня бактериальной обсемененности в сосисках двух видов.

Выявление кишечной палочки в продукции, отобранной на производстве, может свидетельствовать о нарушении правил и технологических режимов изготовления продукции. Повышенная бактериальная обсемененность продукта говорит о его возможной порче.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в адрес производителя направлено предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.

Отметим, с начала года по результатам проведенных Приморской межобластной ветеринарной лабораторией исследований территориальным Управлением Россельхознадзора производителям мясной продукции выданы предписания, на основании которых отозвано 23 декларации о соответствии качества мясной продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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