Авось, не заметят: приморский производитель «разбавлял» мясо в сосисках
Компанию «Велес» уличили в махинациях: вместо свинины и говядины производитель использовал более дешевые компоненты, — сообщили «Вестям: Приморье» в Россельхознадзоре.
В рамках государственной работы по обеспечению безопасности пищевой продукции специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели исследования проб, отобранных от сосисок молочных и мясного фарша «Домашний» приморского производителя ООО «Велес-М». В результате лабораторных испытаний в продукции выявлены нарушения и фальсификация по видовому составу.
Отбор проб произведен государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на производстве.
Проведенные лабораторией исследования показали, что в продукции ООО «Велес-М» присутствует ДНК, не заявленная производителем на маркировке: в сосисках двух видов выявлена ДНК сои, а в фарше – ДНК курицы. Это является свидетельством фальсификации продукции.
Согласно действующему ГОСТу в состав сосисок и фарша «Домашний» могут входить только свинина и говядина. Однако некоторые производители для снижения себестоимости продукции добавляют в нее растительные добавки или курицу.
Кроме того, в результате лабораторных испытаний в фарше, сосисках «Классические» и «Молочные» обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а также превышение общего уровня бактериальной обсемененности в сосисках двух видов.
Выявление кишечной палочки в продукции, отобранной на производстве, может свидетельствовать о нарушении правил и технологических режимов изготовления продукции. Повышенная бактериальная обсемененность продукта говорит о его возможной порче.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в адрес производителя направлено предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.
Отметим, с начала года по результатам проведенных Приморской межобластной ветеринарной лабораторией исследований территориальным Управлением Россельхознадзора производителям мясной продукции выданы предписания, на основании которых отозвано 23 декларации о соответствии качества мясной продукции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
29.08.2019 «Мясокомбинат Находкинский» накажут за фальсификат
-
29.11.2019 Колбасу из Забайкалья запретили есть уссурийцам
-
07.02.2019 Крупный приморский производитель колбас пойман на фальсификации продукции
-
26.09.2018 Уссурийский производитель продавал курятину под видом свинины
-
14.11.2019 Пищевик из Корсаковки попал в черный список из-за курицы
-
02.09.2019 Контрольный тест: чужие ДНК обнаружили в фарше трех разных производителей
Добавить комментарий