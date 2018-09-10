Колбасу из Забайкалья запретили есть уссурийцам





Специалисты Россельхознадзора провели исследования проб, отобранных от колбасы вареной, произведенной ООО «Мясокомбинат «Даурский» из Забайкальского края. В результате лабораторных испытаний выявлена фальсификация по видовому составу, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.

Отбор проб произведен государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в городе Уссурийске.

Проведенные лабораторией исследования показали, что в колбасе вареной категории Б «Чайная», которая продается под брендом «Мама сказала!», присутствует не заявленная производителем ДНК курицы, что является свидетельством фальсификации продукции.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в адрес производителя направлено информационное письмо о необходимости принять меры в отношении продукции, а также предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.

Отметим, с начала года по результатам проведенных Приморской межобластной ветеринарной лабораторией исследований территориальным Управлением Россельхознадзора производителям мясной продукции выдано 42 предписания, на основании которых отозвано 23 декларации о соответствии качества мясной продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]