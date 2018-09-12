Пищевик из Корсаковки попал в черный список из-за курицы





Специалисты Россельхознадзора провели исследование проб от партии котлет «Домашних» замороженных приморского производителя из села Корсаковка Уссурийского городского округа – ИП Криволуцкий. В результате лабораторных испытаний в фарше выявлена фальсификация по видовому составу, — сообщают «Вести: Приморье».

Как отмечают в пресс-службе Россельхознадзора, у производителя будет отозвана декларация о соответствии Техническому регламенту, предоставляющая право реализовывать этот вид продукции.

Проведенные лабораторией исследования показали, что в котлетах присутствует не заявленная производителем ДНК курицы.

Наличие не заявленной производителем ДНК говорит о замене части мяса более дешевым сырьем, что является свидетельством фальсификации продукции.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в адрес производителя направлено информационное письмо о необходимости принять меры в отношении продукции, а также предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.

Отметим, с начала года по результатам проведенных лабораторией исследований и выданных территориальным Управлением Россельхознадзора предписаний хозяйствующими субъектами отозвано 23 декларации о соответствии качества мясной продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]