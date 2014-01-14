Контрольный тест: чужие ДНК обнаружили в фарше трех разных производителей
В «домашний» и говяжий фарш добавили птицу, в птичий — говядину. Фальсификат обнаружили специалисты Россельхознадзора, — сообщили «Вестям: Приморье» в управлении.
В рамках государственной работы по обеспечению безопасности пищевой продукции специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора проверили фарш домашний ООО «Феникс» из Хабаровска, фарш из мяса птицы ИП Мамрукова И.Н. из Арсеньева и фарш говяжий ООО «Торговый дом «МПК Виктория» из Ростовской области. В результате лабораторных испытаний во всей продукции выявлена фальсификация по видовому составу.
Отбор проб произвел государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в торговой точке в Уссурийске.
Проведенные лабораторией исследования показали, что в фарше домашнем из говядины и свинины, произведенном ООО «Феникс» из Хабаровска, присутствуют не заявленные производителем ДНК индейки, ДНК курицы и ДНК растений.
В фарше из мяса птицы, произведенном в цеху полуфабрикатов «Мечта» ИП Мамрукова И.Н. из Арсеньева, присутствуют не заявленные производителем ДНК крупного рогатого скота и ДНК растений.
Исследования фарша говяжьего натурального производителя ООО «Торговый дом «МПК Виктория» из Ростовской области показало присутствие в продукции ДНК курицы, не заявленное производителем в составе продукции.
Подобные выявления говорят о замене части мяса более дешевым сырьем, что является свидетельством фальсификации продукции.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в адрес производителей будут направлены предписания на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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