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Молоко больных коров из Чугуевского района не допустили к реализации

Молоко больных коров из Чугуевского района не допустили к реализации

Фото: myfamilydoctor.ru

Специалисты Россельхознадзора провели исследование сырого сборного молока производителя из Чугуевского района. В результате выявлено нарушение Технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции», — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

 Согласно результатам исследований проб молока сырого от коров, принадлежащих одному из животноводческих хозяйств Чугуевского района, выявлено превышение содержания соматических клеток почти в 1,5 раза.

 Исследования проводились по заявлению владельца продукции.

 Соматические клетки — это отмершие клетки тканей вымени, которые выводятся вместе с молоком. К этим клеткам относятся и лейкоциты, которые возникают в ходе воспалительных процессов в организме коровы. Одной из основных причин повышения содержания соматических клеток является мастит.

 Присутствие в молоке повышенного количества соматических клеток ведет к снижению его качества и технологических свойств при переработке. Молоко коров, больных маститом, может вызвать у людей (а в особенности у детей) пищевые отравления, расстройства функций желудочно-кишечного тракта, стрептококковую ангину и другие заболевания.

 Возможной причиной серьезных нарушений на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» стало несоблюдение технологии производства, нарушение санитарно-ветеринарных правил.

 После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

 Кроме того, сведения доведены до владельца продукции для предотвращения ее использования и реализации.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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