Опасное молоко от больных маститом коров сдают на производство Анучинские фермеры

Опасное молоко с почти двухразовым превышением содержания отмерших клеток вымени обнаружили специалисты Россельхознадзора в Анучинском районе, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на управление.

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели исследование молока сырого производителей из Анучинского района. В результате проведенного исследования выявлено нарушение Технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции».

Исследования сырого сборного молока проведены в рамках государственной работы по обеспечению безопасности продукции. Пробы были отобраны государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в крестьянско-фермерском хозяйстве Анучинского района.

В ходе испытаний в партии молока сырого обнаружено превышение допустимого уровня содержания соматических клеток в 1,7 раз.

Соматические клетки - это отмершие клетки тканей вымени, которые выводятся вместе с молоком. К этим клеткам относятся и лейкоциты, которые возникают в ходе воспалительных процессов в организме коровы. Одной из основных причин повышения содержания соматических клеток является мастит.

Присутствие в молоке повышенного количества соматических клеток ведет к снижению его качества и технологических свойств при переработке. Молоко коров, больных маститом, может вызвать у людей (а в особенности у детей) пищевые отравления, расстройства функций желудочно-кишечного тракта, стрептококковую ангину и другие заболевания.

Возможной причиной серьезных нарушений на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» стало несоблюдение технологии производства, нарушение санитарно-ветеринарных правил.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Кроме того, сведения доведены до владельца продукции для предотвращения ее использования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]