Мороженое с бактериями выявлено в Приморье

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели исследование проб от партии мороженого общим объемом почти 2,5 тонны одного из приморских производителей. В мороженом выявлено превышение бактериальной обсемененности в 300 раз.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, исследование проводилось по обращению владельца продукции.



В ходе лабораторных испытаний в партии мороженого «Пломбир» общей массой 24000 килограммов одного из приморских производителей выявлено превышение уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) в 300 раз, что является нарушением Технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции».



КМАФАнМ – наиболее распространенный тест на микробную безопасность.



Значительное содержание жизнеспособных бактериальных клеток в пищевых продуктах свидетельствует о недостаточно эффективной термической обработке сырья или о плохой мойке оборудования, а также о неудовлетворительных условиях хранения продукта. Повышенная бактериальная обсемененность свидетельствует о возможной порче продукта.



После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и в государственную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.



Информация доведена до заказчика исследования для недопущения использования и реализации данной партии мороженого и принятия мер по повышению уровня производственного контроля при выпуске продукции.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]