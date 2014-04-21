8 тонн опасной для здоровья щуки не попали на прилавки приморских магазинов
Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели исследование пробы от крупной партии солено-сушеной щуки иностранного происхождения общим весом 8 тонн. В результате исследования обнаружено превышение общего уровня бактериальной обсемененности, — сообщили «Вестям: Приморья» в ведомстве.
По результатам лабораторных испытаний в пробе от партии солено-сушеной щуки выявлено превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 2,4 раза.
Это является нарушением Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Как считают специалисты, превышение нормативного значения по этому показателю обычно свидетельствует о недостаточно эффективной термической обработке сырья, о плохой обработке оборудования или о неудовлетворительных условиях хранения продукта. Повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует также о его возможной порче.
Результаты исследований были внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
Кроме того, результаты исследования будут доведены до сведения владельца продукции для предотвращения ее реализации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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