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8 тонн опасной для здоровья щуки не попали на прилавки приморских магазинов

8 тонн опасной для здоровья щуки не попали на прилавки приморских магазинов

Фото: azov-fish.ru


Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели исследование пробы от крупной партии солено-сушеной щуки иностранного происхождения общим весом 8 тонн. В результате исследования обнаружено превышение общего уровня бактериальной обсемененности, — сообщили «Вестям: Приморья» в ведомстве.

По результатам лабораторных испытаний в пробе от партии солено-сушеной щуки выявлено превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 2,4 раза.

Это является нарушением Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Как считают специалисты, превышение нормативного значения по этому показателю обычно свидетельствует о недостаточно эффективной термической обработке сырья, о плохой обработке оборудования или о неудовлетворительных условиях хранения продукта. Повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует также о его возможной порче.

Результаты исследований были внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Кроме того, результаты исследования будут доведены до сведения владельца продукции для предотвращения ее реализации.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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