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Вчера, 21:22
 

Говядину с кишечной палочкой поставлял в Уссурийск спасский производитель

Говядину с кишечной палочкой поставлял в Уссурийск спасский производитель

Фото: sfera.fm


100 кг говядины на кости с кишечной палочкой обнаружили сотрудники Россельхознадзора в Уссурийске. Мясо поставлял производитель из Спасского района, — сообщают «Вести: Приморье» соссылкой на управление.  

Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора в рамках проведения пищевого мониторинга исследовали партию охлажденной говядины на кости произведенной индивидуальным  предпринимателем из Спасского района. По результатам лабораторных испытаний  в мясе  обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и многократное превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ).

Проба была отобрана государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в одном из фирменных магазинов производителя в Уссурийске от партии охлажденной говядины на кости общей массой 100 килограммов.

По результатам лабораторных испытаний в пробах охлажденного мяса говядины выявлены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) в 35 раз. Это является нарушением Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и  «О безопасности мяса и мясной продукции».

Как считают специалисты, превышение нормативных значений по этим показателям обычно свидетельствует о плохой обработке оборудования или о неудовлетворительных условиях хранения и перевозки продукта. Повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует также о возможной порче продукции.

Результаты исследований были внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Кроме того, результаты исследования будут доведены до производителя продукции для предотвращения ее реализации.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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