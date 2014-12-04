Говядину с кишечной палочкой поставлял в Уссурийск спасский производитель





100 кг говядины на кости с кишечной палочкой обнаружили сотрудники Россельхознадзора в Уссурийске. Мясо поставлял производитель из Спасского района, — сообщают «Вести: Приморье» соссылкой на управление.

Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора в рамках проведения пищевого мониторинга исследовали партию охлажденной говядины на кости произведенной индивидуальным предпринимателем из Спасского района. По результатам лабораторных испытаний в мясе обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и многократное превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ).

Проба была отобрана государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в одном из фирменных магазинов производителя в Уссурийске от партии охлажденной говядины на кости общей массой 100 килограммов.

По результатам лабораторных испытаний в пробах охлажденного мяса говядины выявлены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) в 35 раз. Это является нарушением Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

Как считают специалисты, превышение нормативных значений по этим показателям обычно свидетельствует о плохой обработке оборудования или о неудовлетворительных условиях хранения и перевозки продукта. Повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует также о возможной порче продукции.

Результаты исследований были внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Кроме того, результаты исследования будут доведены до производителя продукции для предотвращения ее реализации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]