В пельменях «Цезарь» обнаружена кишечная палочка





Специалисты Россельхознадзора проверили несколько видов пельменей, хранящихся на складе в Артеме. В двух наименованиях - из Новосибирска и Санкт-Петербурга - обнаружили опасные для здоровья бактерии, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели исследование проб от двух партий пельменей производителей из Новосибирской области и Санкт-Петербурга. В полуфабрикатах выявлены серьезные нарушения технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

Пробы были отобраны в рамках проведения внеплановых проверок по поручению Правительства в отношении производителей и переработчиков мясной продукции государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на одном из оптовых складов города Артема.

По результатам лабораторных испытаний в пробах, отобранных от партии пельменей «Великосочные» производителя «Сибирский гурман – Новосибирск» Новосибирской области и партии пельменей «Цезарь» производителя «Морозко» город Санкт-Петербург, выявлены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) в 150 раз.

Как считают специалисты, превышение нормативных значений по этим показателям обычно свидетельствует о плохой обработке оборудования или о неудовлетворительных условиях хранения и перевозки продукта. Повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует также о возможной порче продукции.

Результаты исследований были внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Результаты исследования будут доведены до сведения производителей и владельца продукции для предотвращения ее реализации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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