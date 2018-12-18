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Вареники с сюрпризом предложил приморский производитель

Вареники с сюрпризом предложил приморский производитель

Фото: pixabay.com

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели исследование пробы от партии мороженых вареников с творогом приморского производителя. В полуфабрикатах выявлены серьезные нарушения технических условий на данную продукцию, сообщает "Вести: Приморье".

По результатам лабораторных испытаний выявлены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 300 раз, что  является нарушением технических условий на данную продукцию.

Превышение нормативных значений по этим показателям обычно свидетельствует о плохой обработке оборудования или о неудовлетворительных условиях хранения и перевозки продукта. Повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует также о возможной порче продукции, отметили в пресс-службе ведомства.

Результаты исследования будут доведены до сведения производителя для предотвращения использования и реализации небезопасной продукции.

Отметим, ветеринарные службы субъектов имеют доступ к системе раннего оповещения в области ветеринарии и могут оперативно реагировать на срочные лабораторные отчеты, в том числе не допустить в оборот небезопасную продукцию.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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