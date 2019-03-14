Тонны этого продукта заражены бактериями, подтвердили специалисты
Специалисты Приморской лаборатории Россельхознадзора провели исследование пробы от крупной партии крабовых палочек. В результате лабораторных испытаний в продукции обнаружено превышение общего уровня бактерий, сообщает "Вести: Приморье".
По результатам лабораторных испытаний в пробе от партии крабовых палочек выявлено превышение общего уровня бактерий, отметили в пресс-службе ведомства. Это является нарушением Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Как считают специалисты, превышение нормативного значения по этому показателю обычно свидетельствует о недостаточно эффективной термической обработке сырья, о плохой обработке оборудования, о неудовлетворительных условиях хранения и транспортировке продукта. Также это может свидетельствовать о его возможной порче.
Употребление готовой продукции, в которой установлено превышение бактерий, может вызвать пищевое отравление.
Исследование было проведено по обращению владельца продукции. Информация доведена до владельца партии для предотвращения реализации небезопасной продукции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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