Тонны этого продукта заражены бактериями, подтвердили специалисты

Специалисты Приморской лаборатории Россельхознадзора провели исследование пробы от крупной партии крабовых палочек. В результате лабораторных испытаний в продукции обнаружено превышение общего уровня бактерий, сообщает "Вести: Приморье".

По результатам лабораторных испытаний в пробе от партии крабовых палочек выявлено превышение общего уровня бактерий, отметили в пресс-службе ведомства. Это является нарушением Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Как считают специалисты, превышение нормативного значения по этому показателю обычно свидетельствует о недостаточно эффективной термической обработке сырья, о плохой обработке оборудования, о неудовлетворительных условиях хранения и транспортировке продукта. Также это может свидетельствовать о его возможной порче.

Употребление готовой продукции, в которой установлено превышение бактерий, может вызвать пищевое отравление.

Исследование было проведено по обращению владельца продукции. Информация доведена до владельца партии для предотвращения реализации небезопасной продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]