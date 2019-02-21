Специалисты не рекомендуют приморцам покупать эти яйца
Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора в рамках производственного контроля продукции провели исследование партии перепелиных яиц. В яйцах обнаружено превышение общего уровня бактерий.
Результаты лабораторных испытаний в пробах, отобранных от партии перепелиных яиц выявили превышение уровня бактерий в 2,8 раза, Это является нарушением ТР «О безопасности пищевой продукции», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Приморскую межобластную ветеринарную лабораторию.
Как считают специалисты, превышение значения по этому показателю говорит о неудовлетворительных условиях перевозки и хранения продукта, а также о его возможной порче. В этом случае употребление яиц в сыром виде опасно для здоровья.
Отметим, лабораторные исследования в рамках производственного контроля проводятся по инициативе производителей. Эта информация помогает им вовремя принять меры по повышению уровня производственного контроля при выпуске продукции, а также о необходимости улучшения обработки производственного оборудования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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