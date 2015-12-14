Опасную бактерию выявили в гребешке приморского производителя

Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора при проведении исследований проб, взятых от трехтонной партии живого морского гребешка, выявлены бактерии группы кишечной палочки и превышение уровня общей бактериальной обсемененности.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, исследование проводилось по обращению владельца продукции.



Пробы от крупной партии живого морского гребешка были отобраны на одном из предприятий Приморского края, которое оптом торгует авторесурсами. Лабораторные исследования выявили наличие бактерий группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 60 раз, что нарушает техрегламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции».



Как считают специалисты, превышение нормативного значения по этому показателю в данном случае может свидетельствовать о недостаточной фильтрации и очистке воды в емкостях, которые используются для хранения и транспортировки живого гребешка.



Употребление такого продукта в сыром виде небезопасно для здоровья.



После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.



Информация доведена до производителя продукции для предотвращения введения ее в оборот, а также для принятия мер по повышению чистоты на предприятии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]