Блюда из сырого гребешка могут оказаться с «сюрпризом»
Специалисты Приморской лаборатории Россельхознадзора провели исследование 10 тонн живого морского гребешка. В нем выявлены бактерии группы кишечной палочки, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.
Исследование проводилось по обращению владельца продукции.
По результатам лабораторных испытаний в крупной партии живого морского гребешка общим весом 10 тонн выявлены бактерии группы кишечной палочки.
Это является нарушением Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Как считают специалисты, превышение нормативного значения по этому показателю в данном случае может свидетельствовать о неудовлетворительных условиях содержания и транспортировки живого гребешка. В этом случае употребление гребешка в сыром виде опасно для здоровья.
Результаты исследований были внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
Кроме того, результаты исследования будут доведены до сведения владельца продукции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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