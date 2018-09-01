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Вчера, 20:35
 

Блюда из сырого гребешка могут оказаться с «сюрпризом»

Блюда из сырого гребешка могут оказаться с «сюрпризом»

Фото: web-zoopark.ru


Специалисты Приморской лаборатории Россельхознадзора провели исследование 10 тонн живого морского гребешка. В нем выявлены бактерии группы кишечной палочки, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.

Исследование проводилось по обращению владельца продукции.

По результатам лабораторных испытаний в крупной партии живого морского гребешка общим весом 10 тонн выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Это является нарушением Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Как считают специалисты, превышение нормативного значения по этому показателю в данном случае может свидетельствовать о неудовлетворительных условиях содержания  и транспортировки живого гребешка. В этом случае употребление гребешка в сыром виде опасно для здоровья.

 Результаты исследований были внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Кроме того, результаты исследования будут доведены до сведения владельца продукции.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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