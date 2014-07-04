В Министерстве объяснили повышение цены на любимый многими продукт
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК.
В министерстве отметили, что в 2018 году цены на гречку снизились в связи с рекордным урожаем гречихи за 2017 год — тогда было собрано более 1,5 млн т гречихи. Однако в 2019 году некоторые производители не смогли увеличить количество посевов, что привело к росту цен производителей, а впоследствии к повышению потребительских цен. К тому же увеличилась разница между ценой и себестоимостью товара: оптовые закупочные цены на гречневую крупу, по данным министерства на 6 декабря, составили 35,7 руб./кг, в то время как потребительские цены, по данным Росстата на 2 декабря, составили 61,73 руб./кг, отметили в Минсельхозе.
Министерство прогнозирует, что в 2019 году урожай гречихи должен составить около 780 тыс. т, что соответствует среднему уровню многолетних показателей.
Согласно данным Росстата, гречневая крупа в ноябре подорожала на 11%. При этом в 29 субъектах России цены увеличились на 15% или более.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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