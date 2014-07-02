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Льготный НДС: список реализуемых товаров дополнен

Льготный НДС: список реализуемых товаров дополнен

Фото: pixabay.com

Кабмин дополнил список товаров, при реализации которых действует льготный НДС, сообщает «Вести: Приморье».

Правительство внесло поправки в перечень товаров, на которые распространяется льготная ставка НДС в 10 процентов при их реализации. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В перечень таких товаров включены фрукты и ягоды, в том числе виноград. Также в список вошли тропические и субтропические фрукты кроме бананов. Льготная ставка распространится на рассаду ягодных культур и семена плодовых культур.

Из списка товаров исключили пальмовое масло.

Отметим, с 1 октября 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, исключающие пальмовое масло из списка товаров, при продаже которых используется льготная ставка НДС, и дополняющие этот перечень ягодами и фруктами, в том числе отечественным виноградом.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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