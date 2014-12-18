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Рост цен в декабре прогнозируют финансовые аналитики

Рост цен в декабре прогнозируют финансовые аналитики

Источник фото: pixabay.com

В России в декабре ожидается рост цен на импортные товары и одежду. Таким мнением в беседе с ura.ru поделился экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин, сообщают «Вести:Приморье».

«В декабре подорожает импортная техника, гаджеты, телефоны и одежда среднего и высшего сегмента», — сказал Калугин. По его словам, подорожание будет связано с ажиотажем перед новогодними праздниками. Как отметил экономист, цены на перечисленные товары поднимутся максимум на 10%.

Также Калугин рассказал, что падение рубля на росте цен не скажется. Он объяснил это тем, что у магазинов на складах осталось много товара, который нужно распродать. Экономист считает, что доллар скоро вновь опустится до уровня 73-74 рубля за единицу, поэтому на стоимость будущих партий товаров курс рубля не повлияет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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