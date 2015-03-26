Экономист, предсказавший кризис 2008 и  2014 годов, сказал, как взлетит доллар

Уже в 2021 году доллар может подняться до 250 рублей за единицу. Рост валюты будет сопровождаться крахом мировых экономик, считает финансовый и биржевой аналитик Степан Демура, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«Цели не изменились. Первая — 97 рублей за доллар. Дальше 125. Потом 250. И мы там будем. Весь вопрос — когда. Не думаю, что до конца 2020 года мы увидим 97. А вот в следующем году эта цифра, и даже эти цифры, — вполне реальны», — рассказал Демура.

Прогнозы аналитика стали популярны после того, как он предсказал мировой кризис в 2008 со спадом ипотечного рынка США и сильное падение курса рубля в 2014. Сейчас Демура заявляет, что доллар будет слабеть до января-февраля 2021, но потом резко вырастет. Это будет сопровождаться крахом мировых рынков и экономик, говорит эксперт.

Тяжелая ситуация возникнет и в экономике одного из ключевых партнеров России — Китая. Демура считает, что сейчас около 30-35% активов китайских банков находится в дефолте. Если рост ВВП страны будет ниже 4% в год, около половины из 30 крупнейших банков Китая погибнут. Экономика этой страны в плохом состоянии, и ей неизбежно грозят дефолты, считает эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]