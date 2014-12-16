Экономист рассказал, сколько будет стоить рубль на начало 21-го

На первых торгах Московской биржи в 2021 году доллар будет стоить не дороже 74,7 рубля, а евро — 90,8 рубля. Такой прогноз озвучил главный аналитик Марк Гойхман, сообщают «Вести:Приморье».

Экономист напомнил, что первые торги Мосбиржи состоятся 4 января. «Общее настроение инвесторов остается в целом позитивным. Оно диктуется ожиданием будущего действия начавшейся вакцинации и принятия уже до конца декабря Конгрессом США дополнительных денежных стимулов на сумму 900 миллиардов долларов», — заявил Гойхман «РГ».

По словам аналитика, на российскую валюту повлияет решение Центробанка РФ сохранить ключевую ставку 4,25%. Как объяснили в ЦБ, решение связано с наметившимся ускорением инфляции, уточняет RT. Гойхман считает, что в первом квартале 2021 года инфляция достигнет 5%. Это будет сигналом для инвесторов о будущем снижении доходности вложений в рублевые активы. Поэтому в первую неделю следующего года отечественная валюта будет торговаться в коридоре 72,5 — 74,7 рублей за доллар и 88,3 — 90,8 рублей за евро.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]