Экономист рассказал, в какую валюту стоит вкладывать деньги

Лучшим вариантом вложений в 2021 году является евро из-за его скорого укрепления на финансовом рынке. Этим мнением поделился эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«Евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», — приводит его слова РИА «Новости». Потенциально выгодными валютами, по мнению эксперта, будут также юань и иена.

Однако Михаил Зельцер видит перспективу и в национальной российской валюте. «Возрастает и потенциал будущего укрепления рубля», — пояснил он.

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что в этом году национальная валюта останется в пределах 75 рублей за доллар США. Его слова приводит «Ридус». Однако с ним согласны далеко не все специалисты финрынка.

Аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова считает, что сохранение геополитической напряженности в начале нового года плохо скажется на российской валюте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]