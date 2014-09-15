Названы условия, при которых доллар взлетит до показателей 2014 и 2016 годов

Курс доллара и евро может взлететь до показателей 2014 и 2016 годов в случае обвала нефтяных цен или введения против России новых санкций, сообщают «Вести:Приморье». С таким предупреждением выступил главный аналитик «Телетрейд» Марк Гойхман.

В октябре 2014 года курс евро достигал отметки в 100 рублей, а курс доллара в январе 2016 пробивал показатель в 86 рублей, отмечает ura.ru.

«Такое можно предположить. При резком падении нефтяных цен или в случае острых санкций против России с запретом покупать рублевые облигации федерального займа (ОФЗ) и осуществлять долларовые расчеты через корсчета в банках США», — заявил Гойхман «Российской газете». Он отметил, что больших потрясений курса рубля не стоит ждать до выборов президента США, а победа на них демократа Джо Байдена не обязательно будет означать ухудшение ситуации для российской валюты.

Финансовая система России лучше готова к стрессам, чем в 2014 и 2016 годах, считает эксперт. По словам Гойхмана, РФ имеет подушку безопасности в виде Фонда национального благосостояния, а также резервов Центробанка. Также у России достаточно низкий госдолг. Эти факторы, по мнению эксперта, позволят властям при желании остановить неконтролируемую девальвацию нацвалюты

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]