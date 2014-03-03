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ЦБ поднял курс доллара: что ждать от валюты

ЦБ поднял курс доллара: что ждать от валюты

Источник фото: pixabay.com

Центробанк поднял официальный курс доллара на 1,27 рубля — до 70,3 рубля. Курс евро по сравнению с показателем на выходные и понедельник вырос на 62,26 копейки — до 79,14 рубля, сообщают «Вести:Приморье».

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) вырастет на 98,03 копейки, составив 74,3325 рубля.

По словам аналитиков, курс рубля снижается вслед за нефтью и мировыми акциями, поскольку инвесторов напугала вторая волна коронавируса в Китае и США, отмечает finance.rambler.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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