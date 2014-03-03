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«Черный август» приближается: курсы доллара и евро набирают высоту

«Черный август» приближается: курсы доллара и евро набирают высоту

Источник фото: pixabay.com

Курс евро в ходе торгов достиг отметки в 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 19:06, курс доллара вырос на 1,25 рубля — до 74,42 рубля. Курс евро увеличился на 1,23 рубля и составил 87,88 рубля, сообщают «Вести:Приморье».

Ранее доллар поднимался до 74,50 рубля — максимума с мая, евро — до 88 рублей — максимального значения с марта.

Напомним, мы сообщали, курс рубля слабеет. Аналитики ждут «черный август»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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