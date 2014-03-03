Экономист рассказал, каким будет курс доллара к сентябрю

В августе курс доллара будет колебаться в диапазоне от 67 до 74 рублей. Такой прогноз сделал шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев, сообщают «Вести:Приморье».

«Видится коридор пары доллар/рубль от 67 до 74 рублей», — заявил он «РГ». За эти рамки курс выйдет только в случае серьезных изменений на мировых рынках, отметил он.

Делая прогноз для евро, Пушкарев отметил, что верхняя планка курса может не ограничиться показателем в 85 рублей. По словам аналитика, нельзя исключать, что евро будет стоить дороже.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]