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Экономист рассказал, каким будет курс доллара к сентябрю

Экономист рассказал, каким будет курс доллара к сентябрю

Источник фото: pixabay.com

В августе курс доллара будет колебаться в диапазоне от 67 до 74 рублей. Такой прогноз сделал шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев, сообщают «Вести:Приморье».

«Видится коридор пары доллар/рубль от 67 до 74 рублей», — заявил он «РГ». За эти рамки курс выйдет только в случае серьезных изменений на мировых рынках, отметил он.

Делая прогноз для евро, Пушкарев отметил, что верхняя планка курса может не ограничиться показателем в 85 рублей. По словам аналитика, нельзя исключать, что евро будет стоить дороже.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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