Пик в феврале: Годовая инфляция в России продолжает ускоряться

Годовая инфляция в России продолжает ускоряться. Ожидается, что ее пик придется на февраль 2021 года, сообщают «Вести:Приморье». Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России, пишет ura.ru.

«В начале 2021 года годовая инфляция продолжит ускоряться и предположительно достигнет своего пика в феврале, после чего начнет снижаться на фоне одновременного замедления месячного роста цен и действия эффекта высокой базы 2020 года», — передает ТАСС. По данным Центробанка, к концу года инфляция упадет до диапазона 3,4-4%.

В бюллетене также отмечается, что российская экономика начнет восстанавливаться в первой половине 2021 года по мере спада пандемии коронавируса и снятия ограничений. При этом ЦБ ожидает снижение показателей кредитного качества банковского корпоративного кредитного портфеля в целом. Это связано с тем, что вырастит доля менее платежеспособных заемщиков и увеличиться долговая нагрузка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]