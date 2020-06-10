1 июля запускается туристический кешбэк для студентов

Программу туристического кешбэка для участников студенческих конкурсов АНО "Россия - страна возможностей" планируется запустить с 1 июля.

Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщают «Вести:Приморье».

«Эта программа обязательно будет работать, мы ее запустим в ближайший месяц. По нашим расчетам, она должна заработать в ближайший месяц, с 1 июля», - сказала Догузова в ходе пресс-конференции в ТАСС.

На финансирование программы планируется выделить 2 млрд рублей, добавила Догузова.

Напомним, в Приморье стартовала программа поддержки доступных поездок в детские лагеря, также известная как «детский туристический кэшбэк».

Как рассказали в агентстве по туризму Приморского края, частичный возврат стоимости путевок смогут получить не только те родители, которые приобретут путевки после начала действия программы, но и купившие их заранее.

«Дело в том, что продажа путевок в некоторые детские лагеря отдыха на это лето стартовала еще в конце прошлого года. Таким образом, те, кто приобрел путевку заранее, формально под действие программы не попадали. Чтобы устранить эту несправедливость, на федеральном уровне принято решение, что компенсацию половины стоимости детского отдыха получат все родители, купившие своим детям путевки на летний сезон этого года», – рассказал руководитель агентства Владимир Щур.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]